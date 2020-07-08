الخميس والجمعة والسبت حظر شامل في كربلاء

2020/07/08 | 23:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت خلية الازمة المركزية لمكافحة فيروس كورونا في كربلاء ، مساء الاربعاء، إن “الخلية قررت أن يكون أيام الخميس والجمعة والسبت من الأسبوع الحالي حظرا شاملا على المواطنين .وقال رئيس الخلية نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الخلية قررت فرض حظر التجوال […]

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