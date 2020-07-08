جان فالجان الناصرية - جلال الصباغ

2020/07/08 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ كتب الروائي الفرنسي فيكتور هيكو رائعته البؤساء في عام 1862والتي كان بطلها جان فالجان، الذي سجن أربعة عشر عاما بسبب سرقته للخبز الذي اطعم فيه أخته وأطفالها، ليطلق بعد ذلك سراحه ويعيش حياة حافلة، تعكس البؤس والفقر والظلم الذي عاشه المجتمع الفرنسي في تلك الفترة.



استذكرت أحداث تلك الرواية العظيمة وأنا أقرأ خبرا مفاده أن شرطة الناصرية تعتقل مواطنا اخذ ثلاث "شيلمانات" من احد الجسور لكي يصنع منها ......





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