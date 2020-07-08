الصحة : اعادة فتح السفر مرهون بموافقة اللجنة العليا


الصحة : اعادة فتح السفر مرهون بموافقة اللجنة العليا
2020/07/08 | 23:17 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصحة : اعادة فتح السفر مرهون بموافقة اللجنة العليا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/08 | 23:17.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة : اعادة فتح السفر مرهون بموافقة اللجنة العليا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة : اعادة فتح السفر مرهون بموافقة اللجنة العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).

واصل القراءة على موازين
Sponsored Links