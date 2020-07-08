2020/07/08 | 23:17 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصحة : اعادة فتح السفر مرهون بموافقة اللجنة العليا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/08 | 23:17.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة : اعادة فتح السفر مرهون بموافقة اللجنة العليا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة : اعادة فتح السفر مرهون بموافقة اللجنة العليا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة : اعادة فتح السفر مرهون بموافقة اللجنة العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).