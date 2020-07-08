2020/07/08 | 23:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 9 اصابات جديدة بكورونا في جمجمال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/08 | 23:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 9 اصابات جديدة بكورونا في جمجمال) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 9 اصابات جديدة بكورونا في جمجمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).