الصحة الكوردستانية تبدأ بتوزيع عقار خاص لفيروس كورونا

2020/07/08 | 23:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رحبت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، بإنتاج دواء (Favipiravir) في الإقليم لمعالجة مرض كورونا المستجد، معلنة عن البدء بتوزيع هذا الدواء.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه في اطار المساعي والنشاطات العالمية لإيجاد وتركيب دواء لمعالجة مرض فيروس كورونا المستجد COVID-19، من دواعي السرور أن يتم في اقليم كوردستان انتاج الدواء المضاد للفيروس (Favipiravir) باسم (فابيفير) المعتمد من قبل دول مثل روسيا واليابان وبعض الدول الاخرى والذي تعده التعليمات الطبية العراقية واقليم كوردستان من ضمن الادواء المعالجة لهذا الوباء والذي تم انتاجه بالتعاون والتنسيق بين المراكز الخبيرة في العالم وبدأ بتوزيعه من أجل تقليل مستوى شدة المرض وخفض نسبة الوفيات.

تتمة..

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