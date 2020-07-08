2020/07/08 | 23:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت أسعار النفط مرتفعة، اليوم الأربعاء، مع ظهور علامات تعاف في الاستهلاك الأميركي من البنزين، لكن مكاسب الأسعار جاءت محدودة بفعل زيادة في مخزونات الخام وإصابات فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط ترتفع بفعل تحسن الطلب الأميركي على الوقود) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط ترتفع بفعل تحسن الطلب الأميركي على الوقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).