ترامب يصف ترشح كانيي ويست للرئاسة بـ”مثير للاهتمام”

2020/07/08 | 23:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تصريح مغني الراب كانيي ويست بأنه سيترشح للانتخابات الرئاسية “مثير جدا للاهتمام”.وردا على قول كانيي ويست إنه قد يترشح ضد ترامب الذي سبق لمغني الراب أن عبر عن دعمه له، أكد ترامب لصحفيين في البيت الأبيض “قد يفعل ذلك”.وأعيد بث تصريح ويست البالغ من العمر 43 عاما […]

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