2020/07/08 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية : مستحقّات الموظفين مؤمّنة حتى نهاية العام الجاري برلماني يطالب بحل معضلة مئات الآلاف من المتقاعدين دون رواتب بغداد – عبد اللطيف الموسوي دعا النائب المستقل محمد شياع السوداني الى حل مشكلة 261 الف عائلة من الموظفين الذين احيلوا قسرا إلى التقاعد، لدى بلوغهم60 عاما ، مشيرا الى ان هذه المشكلة مازالت من […]

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