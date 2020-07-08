2020/07/08 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل أعلى حصيلة إصابات في العراق منذ تفشي كورونا بغداد – قصي منذر النجف – سعدون الجابري سجلت وزارة الصحة والبيئة امس2741 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو أعلى رقم تسجله منذ تفشي الجائحة في العراق.وقال بيان للوزارة ان (الإصابات الجديدة موزعة كالتالي بغداد / الرصافة 258 بغداد / الكرخ 363 مدينة الطب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل أعلى حصيلة إصابات في العراق منذ تفشي كورونا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل أعلى حصيلة إصابات في العراق منذ تفشي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).