2020/07/08 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلوي لـ (الزمان): العراق فرصة حقيقية للبنان بالتبادل التجاري بغداد – الزمان اكد المفكر والكاتب السياسي البارز حسن العلوي ان لبنان اولى بالتعاون مع العراق، الا انه ليس بديلا عنه، ونفى في رسالة صوتية تلقتها (الزمان) من العلوي امس ان يكون قد مارس دور وسيط في مباحثات الوفد العراقي الذي زار بيروت الاسبوع الماضي، برغم […]

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