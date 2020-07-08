بالصور .. الكاظمي يزور عائلة الشهيد هشام الهاشمي

2020/07/08 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، عائلة الشهيد هشام الهاشمي. هشام الهاشمي .

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بغداد ـ متابعة

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، اليوم الاربعاء، أن اقليم كردستان مديون بـ27 مليار دولا بسبب توقف بغداد عن صرف مستحقات الاقليم فيما أن وفداً حكومياً كرديا سيزور بغداد قريباً ومعه مقترح يطرح لأول مرة لحسم ملف الصادرا

بغداد اليوم- بغداد

قال منصور البعيجي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، ان رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي انعش اقليم كردستان ايام حكومته وسلمهم اموالا طائلة، مشيرا في ذات الوقت الى ان قوات البيشمركة تعمل بأمرة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني

بغداد اليوم _ بغداد

حددت عضو لجنة الاقتصاد، ميثاق ابراهيم الحامدي، اليوم الاربعاء، الاجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الحكومة، بعد وضع العراق بين الدول عالية المخاطر بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت ميثاق ابراهيم الحامدي، في حديث لـ (بغ

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