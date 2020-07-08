بالصور.. الكاظمي يزور عائلة الشهيد هشام الهاشمي

2020/07/08 | 23:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، عائلة الشهيد هشام الهاشمي .

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