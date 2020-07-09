الحشد الشعبي يعلن دفن 82 متوفيا بفيروس كورونا اليوم

2020/07/09 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن دفن 82 متوفياً بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت مديرية الطبا...





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