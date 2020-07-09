كوردستان.. ضبط عشرات الأطنان من الدجاج الممنوع مغلفة بعلب مثلجات

2020/07/09 | 00:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت سلطات معبر برويزخان الحدودي في ادارة كرميان اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن ضبط شحنة من الدجاج المجمد تضم ما وزنه أكثر من 27 طنا.

ووفقا للتعليمات فإن استيراد الدجاج المجمد ممنوع في اقليم كوردستان.

وجاء في بيان لاعلام مجمع برويزخان الدولي مع إيران ورد لوكالة شفق نيوز، ان نتيجة للجهود والمتابعة التي يقوم بها موظفو الخفر في مديرية مجمع معبر برويزخان الدولي وبعد الحصول على المعلومات بالتعاون مع مركز شرطة الجمارك تم ضبط سيارة حمل نوع براد عثر بداخلها على 27 طنا و640 كلغم من مادة الدجاج المجمد.

وأشار البيان إلى ان شحنة الدجاج المجمد تم تغليفها بعدد من العلب الكارتونية من المثلجات من أجل التغطية والتمكن من اجتيازها ومن ثم تصريفها.

ولفت البيان إلى أن الشحنة الآن محتجزة وسيتم تحويل القضية الى القسم القانوني لمديرية جمارك كرميان لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحابها.

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