وزير الثقافة: رواتب الموظفين الجدد ستصرف مطلع الأسبوع المقبل

2020/07/09 | 00:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طمٌّان وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الاربعاء، الموظفين الجدد بصرف رواتبهم مطلع الأسبوع المقبل.

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