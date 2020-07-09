2020/07/09 | 00:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور: مصطفى الكاظمي في منزل هشام الهاشمي.. هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 00:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: مصطفى الكاظمي في منزل هشام الهاشمي..) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور: مصطفى الكاظمي في منزل هشام الهاشمي..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).