2020/07/09 | 00:23 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمريكا تدعو لعرقلة مسعى روسي بمجلس الأمن لمنع وصول المساعدات إلى سوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 00:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

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