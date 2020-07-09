2020/07/09 | 00:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة مدير اعلام وعلاقات قيادة شرطة بابل العميد عادل العناوي بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة مدير اعلام وعلاقات قيادة شرطة بابل العميد عادل العناوي بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).