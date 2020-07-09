نائب عن الفتح: اميركا تتحرك باتجاه اثارة الفوضى وتحجيم دور الحشد الشعبي

2020/07/09 | 00:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، ان الجانب الأميركي سخر ادواته في العراق بهدف خلخلة الوضع الراهن وتحجيم دور الحشد الشعبي، لافتا الى ان اميركا لايروق لها ماحققه الحشد الشعبي من انجاز ونصر على الإرهاب في العراق.وقال كريم لـ /المعلومة/، ان “ الحشد الشعبي يعد قوة قهرت إرادة اميركا وبالتالي فأن […]

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