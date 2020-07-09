2020/07/09 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور نماذج من إضلالهم 1 ـ : قال جل وعلا : ( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿العنكبوت: ١٢﴾.



مثل المحمديين اليوم كان كفار قريش يؤمنون بيوم آخر مملوء بالشفاعات والوساطات ، وقد كانوا يعتقدون بأن لهم جاها عند الله جل وعلا في الآخرة وبه يتحملون ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاموس القرآنى : ( السبيل ) ( 3 ) سبيل المؤمنين وسبيل الضالين - أحمد صبحى منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاموس القرآنى : ( السبيل ) ( 3 ) سبيل المؤمنين وسبيل الضالين - أحمد صبحى منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).