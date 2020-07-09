بومبيو‭ ‬يلمح‭ ‬لدور‭ ‬إيراني‭ ‬في‭ ‬اغتيال‭ ‬الهاشمي‭ ‬والعتبة‭ ‬العبّاسية‭ ‬تعده‭ ‬علماً‭ ‬عراقياً

2020/07/09 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل‭ ‬تنتظر‭ ‬اجتماعات‭ ‬للدفاع‭ ‬والبيشمركة‭ ‬حول‭ ‬الانتشار‭ ‬في‭ ‬نينوى‭ ‬وديالى‭ ‬وكركوك واشنطن‭ ‬اربيل ‭ ‬—الزمان‭ ‬ طالب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬الأربعاء‭ ‬باحقاق‭ ‬العدالة‭ ‬بشأن‭ ‬مقتل‭ ‬الباحث‭ ‬العراقي‭ ‬البارز‭ ‬هشام‭ ‬الهاشمي،‭ ‬مسلطا‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تهديدات‭ ‬وجهتها‭ ‬إليه‭ ‬جماعات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإيران‭.‬ وقُتل‭ ‬الهاشمي،‭ ‬وهو‭ ‬باحث‭ ‬معروف‭ ‬جعلت‭ ‬اتصالاته‭ ‬الواسعة‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬منه‭ ‬وسيطا‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬سياسية‭ […]

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