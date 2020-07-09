2020/07/09 | 00:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أربيل تنتظر اجتماعات للدفاع والبيشمركة حول الانتشار في نينوى وديالى وكركوك واشنطن اربيل —الزمان طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء باحقاق العدالة بشأن مقتل الباحث العراقي البارز هشام الهاشمي، مسلطا الضوء على تهديدات وجهتها إليه جماعات مرتبطة بإيران. وقُتل الهاشمي، وهو باحث معروف جعلت اتصالاته الواسعة داخل العراق منه وسيطا بين أطراف سياسية […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو يلمح لدور إيراني في اغتيال الهاشمي والعتبة العبّاسية تعده علماً عراقياً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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