قبل أو بعد مغادرة الحكومة الموقتة

2020/07/09 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هناك فرق واضح وبارز بين الشعب العراقي والقوى السياسية في مواقفهما من الحكومة الجديدة .الشعب يريد حلولاً لمشكلات فشلت خمس حكومات في حلّها بالرغم من توافر الوقت الكافي والموازنات المليارية الكبيرة والدعم الدولي العالي.وبالقياس الى الامكانات المتواضعة المتوافرة الآن فإنّ تحقيق السقف المتوسط من الطموحات أمر ليس يسيراً ، في […]

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