اتفاقية‭ ‬عسكرية بين‭ ‬دمشق‭ ‬وطهران‭..‬بناء‭ ‬قدرات‭ ‬جويّة‭ ‬جديدة‭ ‬

2020/07/09 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باقري‭ ‬يدعو‭ ‬تركيا‭ ‬للتفاوض‭ ‬الأمني‭ ‬مع‭ ‬الأسد طهران‭- ‬دمشق‭- ‬الزمان‭ ‬ وقعت‭ ‬الحكومتان‭ ‬السورية‭ ‬والإيرانية‭ ‬الأربعاء‭ ‬اتفاقاً‭ ‬عسكرياً‭ ‬جديداً‭ ‬لمساعدة‭ ‬دمشق‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دفاعاتها‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشدد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضغوطها‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬الحليفين‭.‬ وبعد‭ ‬اجتماعات‭ ‬وجلسات‭ ‬عدة،‭ ‬بحسب‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬السوري،‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬السوري‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬أيوب‭ ‬ورئيس‭ ‬أركان‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الإيرانية‭ […]

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