2020/07/09 | 00:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- باقري يدعو تركيا للتفاوض الأمني مع الأسد طهران- دمشق- الزمان وقعت الحكومتان السورية والإيرانية الأربعاء اتفاقاً عسكرياً جديداً لمساعدة دمشق في تعزيز دفاعاتها الجوية في وقت تشدد الولايات المتحدة ضغوطها على البلدين الحليفين. وبعد اجتماعات وجلسات عدة، بحسب الإعلام الرسمي السوري، أعلن وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب ورئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاقية عسكرية بين دمشق وطهران..بناء قدرات جويّة جديدة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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