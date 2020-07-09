حالتا طرد للفريقين.. وفوز صعب لبرشلونة على إسبانيول في ديربي كتالونيا

2020/07/09 | 01:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

شهد ديربي كتالونيا اليوم الخميس،( 9 تموز 2020)، بين برشلونة وإسبانيول حالتي طرد وفوز صعب لبرشلونة ...





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