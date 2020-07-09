صالح يطالب بوقت الانتهاكات العسكرية التركية على العراق

2020/07/09 | 01:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد الرئيس العراقي برهم صالح يوم الأربعاء، على ضرورة وقف الانتهاكات العسكرية التركية على الأراضي العراقية في ما اعتبره تجاوزا للسيادة العراقية وأمن ا...

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