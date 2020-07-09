الصحة : إعادة فتح السفر مرهون بموافقة اللجنة العليا

2020/07/09 | 01:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، ان اعادة فتح السفر للعراقيين مرهون بموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة.وقال الوكيل الفني في الوزارة حازم الجميلي في تصريح صحفي ، ان الكتاب الذي صدر بتاريخ 7/7/2020 بشأن اعادة فتح السفر يعد ملغيا لحين ورود التعليمات من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.واضاف، ان التعليمات قد تاتي غدا الخميس من اللجنة العليا، مؤكدا انه لا يمكن اعادة فتح السفر دون موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.وكانت وزارة الصحة نفت وجود تغيير في ضوابط السفر وعودة العراقيين من الخارج .

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