سواريز يقود برشلونة لفوز صعب على إسبانيول في الليغا

2020/07/09 | 01:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز برشلونة على جاره اسبانيول بشق الأنفس بهدف وحيد دون رد في ديربي كتالونيا في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الاسباني .

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