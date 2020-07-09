2020/07/09 | 01:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب الأسبق عن المكون التركماني، فوزي أكرم ترزي، أن المكون التركماني لديه تجارب مريرة مع قوات البيشمركة في محافظة كركوك.وقال تزري، خلال حديثه لقناة “العهد”، إن “مهمة قوات البيشمركة حماية إقليم كردستان وحدوده فقط”، مبينا أنه “لن نقبل اتفاق على حساب التركمان”.وأردف أنه “لدينا مركزية قادر على منع أي تهديد أمني”، لافتا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب تركماني أسبق: لدينا تجارب مريرة مع البيشمركة ولن نقبل بأي أتفاق على حسابنا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب تركماني أسبق: لدينا تجارب مريرة مع البيشمركة ولن نقبل بأي أتفاق على حسابنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).