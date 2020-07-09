-الهرم الأمني- سر القدر المُسيطر ! - محمد البسفي

2020/07/09 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_البسفي "كلما كبرت وتضخمت الكذبة كلما صعب نفيها"..



جوبلز - وزير الدعاية النازية.شبكة التناقضات المتداخلة..سبق وحاولنا رصد تعريف مبسط يُحدد "الرواية الدولياتية"، ضمن سياقات الآليات التنفيذية لـ"التزييف الممنهج للتأريخ"، موضحين بأنها: "رواية أو تدوينة تأريخية تُشكل العماد الرئيس لمنظومة التزييف المؤسسي الممنهج للتأريخ، يتم بثها ونشرها بموازاة الرواية الرسمية التي تتبناها الدولة بمؤسساتها التعليمية و ......





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