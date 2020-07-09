سياسي يعلق على تحويل السفارة الأمريكية لثكنة عسكرية: أصبحت موقعا عسكريا وليس دبلوماسياً

2020/07/09 | 01:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علًق المحلل السياسي، نسيم عبد الله، على تحويل السفارة الأمريكية لثكنة عسكرية داخل العاصمة بغداد، مؤكدا انها أصبحت موقعا عسكريا وليس دبلوماسياً.وقال عبد الله، خلال حديثه لقناة “العهد”، إن “لا يجب أن يمنح الكاظمي منصباً لمن لا يؤمن بالدولة”، مبينا أنه “لا توجد سفارة في كل العالم تحمي نفسها”.واكمل، أن “سفارة امريكا ثكنة […]

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