مراسلنا: مقتل رجل في كربلاء بسلاح كاتم

2020/07/09 | 01:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا في محافظة كربلاء بمقتل رجل مقابل مدينة الامام الحسين بأسلحة الكاتم دون معرفة الاسباب.وقال مراسلنا اليوم الخميس، بان “رجل يعمل بتصليح الدراجات النارية تعرض للقتل مقابل مدينة الإمام الحسين الطبية وسط كربلاء بسلاح كاتم للصوت ولم تعرف لغاية الآن تفاصيل الحادث”.واضاف ان “الرجل من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعمل في كشك صغير لتصليح […]

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