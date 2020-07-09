وزير الداخلية يطالب الأحزاب المغربية بمقترحات لتعديل المنظومة الانتخابية لموسم 2021  

2020/07/09 | 03:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – عبدالحق بن رحمون أصبح من المؤكد أن الأحزاب السياسية المغربية ستعيش هذه السنة صيفا حارا وتعود إلى نفض الغبار عن مقارها بعد التأكيد أمس رسميا على موعد إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي ستجرى في موعدها حسب ما كان مقررا سابقا، وطالب وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، امس قادة الأحزاب بموافاة الوزارة بمقترحات […]

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