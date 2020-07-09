-المهام العاجلة لحركتنا- - عبد السلام أديب

2020/07/09 | 03:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_أديب من بين النصوص التنظيمية السياسية المبكرة للرفيق لينين، عقب تأسيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي الروسي، يوجد هذا النص بعنوان "المهام العاجلة لحركتنا"، وهو نص يوضح فيه لينين في نفس الوقت، أولا، أزمة الحركة الماركسية الروسية آنذاك والتي اتهمها بالبرينشتية العصرية لانحرافها عن الماركسية وأيضا بالنقدية العصرية للماركسية وهي الانتقادات التي ما فتئت تتجدد منذ ظهور الماركسية والى اليوم.



فكلا الوصفان يمكننا ......





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