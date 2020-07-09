العراق: العامري يعزي بإستشهاد قيادي في الحشد الشعبي (صورة)

2020/07/09 | 07:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري، التعازي بإستشهاد القيادي في الحشد الشعبي اثير صالح الحسناوي، مشيدا بمسيرته الجهادية في محاربة الارهاب....

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