علامات تشير إلى تلف قير السيارة

2020/07/09 | 07:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيانا تشعر بأن السيارة لا تسير بشكل طبيعي أو يظهر عليها أمور وعلامات تنذرك بوجود عطل لا تعلم مصدره، ولكنه يقلل من كفاءة السيارة.ومن الأجزاء الهامة التي قد تتعرض لمشكلات تسبب انخفاض في كفاءة عمل سيارتك، لذلك سنذكر العلامات والمؤشرات التي تشير إلى وجود عطل أو مشكلة بقير “ناقل السرعة” السيارة نقلاً عن مجلة […]

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