ظهور لـ ابنة وائل كفوري.. هل تشبهه؟

2020/07/09 | 07:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ ميشيل كفوري إبنة الفنان اللبناني وائل كفوري .وقد انشغل البعض في تشبيه ميشيل كفوري لأهلها، فكثرت التعليقات الّتي أشارت إلى أن ميشيل لا تشبه والدتها أنجيلا بشارة في ملامح وجهها، بل ورثت تكاوين وجه والدها فيما شدّد آخرون على تطابق شكل الفكّ بين الإبنة ووالدها بالإضافة […]

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