طليق أصالة يتحدث عنها باكيا: لا أنساها

2020/07/09 | 07:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار رجل الأعمال السوري أيمن الذهبي جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بحديثه المُفاجئ عن طليقته الفنانة السورية أصالة نصري.وظهر الذهبي عبر فيديو مُسجل، أجاب فيه عن تساؤلات الجمهور حول إمكانية عودته لأصالة خاصة بعد طلاقها من المخرج طارق العريان، وقال:” زواج أصالة المبكر وطلاقها قرارها لوحدها وشيء شخصي وأنا بحترمه..على الرغم أنها تسرعت […]

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