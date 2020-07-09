ماذا يحدث للجسم عند النوم أقل من 7 ساعات؟

2020/07/09 | 07:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفيد الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الروسية، بأن فترة النوم التي تقل عن سبع ساعات تؤدي إلى الإصابة بالسكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.ووفقا لها، هناك علاقة مباشرة بين عدد ساعات نوم الشخص ووزنه.وتقول، “خلال فترة النوم ينتج الجسم اللبتين “هرمون الشبع” الذي يكبح إنتاج هرمون غريلين “هرمون الجوع”.وكلما كانت […]

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