سرعة مُعالج Xbox Series S سيكون أسرع من معالج PS5

2020/07/09 | 07:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر عن ان موعد طرح Xbox ، سيكون في أغسطس المقبل، بخلاف الانباء التي اشارت الى طرحه في يونيو الجاري.واشارت المصادر الى، أن سرعة معالج Lockheart ستكون أسرع من معالج PS5 بل سيدعم خاصية تتبع الأشعة بشكل طبيعي.واضافت، ان “المطورون المتخصصون في تطوير ألعاب الـ PC كانوا يعملون على تطوير الـ GPUs […]

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