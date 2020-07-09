انتفاضة أكتوبر و”الشرعية” السوفيتية - ليون تروتسكي

2020/07/09 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ليون_تروتسكي الجزء السابع من كتاب “دروس ثورة اكتوبر” لليون تروتسكيفي سبتمبر ويوم انعقاد المؤتمر الديمقراطي، كتب لينين يطالب بالقيام بالانتفاضة حالا::لكي ننظر إلى الانتفاضة كماركسيين، أي ننظر إليها كفن يجب علينا في نفس الوقت دون إضاعة لحظة واحدة، أن ننظم أركان عامة لكتائب الانتفاضة، ونوزع قوانا بحيث تحتل الفصائل المخلصة أهم النقاط، وتطوق مسرح الاكسندرا، وتحتل قلعة بيتر وبول وتعتقل الأركان العامة وال ......





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