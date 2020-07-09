2020/07/09 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مظفر_النواب الحزنُ جميلٌ جِداً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مظفر النواب .الحزنُ جميلٌ جِداًوالليلُ عَديمُ الطَّعمِبِدونِ هُموموالناسُ خَريفٌ يُمطِرُوالأيامُ على الذُّلِ سُموم ..أهلاً بِدُعاةِ المَوضوعِيّةِجارَتُنا إسرائيلُحِبيبَتُناذاتُ الفَضلِعلى تَطويرِ ديمُقراطِيتِناهي صاحِبةُ الأرضِونحنُ الغُرباءُوشُذاذُ الآفاقِ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزن جميل جدا - مظفر النواب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزن جميل جدا - مظفر النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).