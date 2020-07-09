صور : الكاظمي يزور عائلة الراحل هشام الهاشمي

2020/07/09 | 08:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الأربعاء، عائلة الخبير الأمني الراحل هشام الهاشمي، والذي اغتيل في العاصمة بغداد، مساء الاثنين.ونشر المكتب الإعلامي للكاظمي، صورًا لزيارته منزل الهاشمي لتقديم العزاء لأسرته وأظهرت الصور حضور إخوة الكاظمي وأبنائه الثلاثة، وعدد آخر من أقاربه.واغتال مسلحون مجهولون الخبير في الشأن الأمني العراقي هشام الهاشمي، أمام منزله بالعاصمة […]

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