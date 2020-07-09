الأميركان المستفيد الأول من اغتيال هشام الهاشمي + فيديو

2020/07/09 | 08:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هلسينكي (العالم) 2020.07.09 – أكد الباحث السياسي العراقي عادل الموسوي أن الأميركان هم المستفيد الأول من اغتيال الباحث العراقي المغدور هشام الهاشمي، ح...

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