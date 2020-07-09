أطعمة لتحويل دهون البطن إلى عضلات

2020/07/09 | 08:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشكل الرياضي هو حلم كل شخص يدخل في أي برنامج لنظام غذائي، ولكن يواجه مشكلة ليس في كيفية التخلص من الدهون بل كيفية تحويلها إلى عضلات.يلعب نظامك الغذائي دورًا حاسمًا في مساعدتك على إنقاص الوزن والحفاظ عليه، ومع ذلك، قلة قليلة من الناس يدركون أن النظام الغذائي يلعب أيضًا دورًا مهمًا جدًا في بناء […]

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