2020/07/09 | 08:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشلت روسيا في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يرمي لخفض المساعدات الإنسانية التي تقدّمها الأمم المتّحدة لسوريا عبر الحدود، بعدما صوّتت غالبية الأعضاء ضدّ النصّ.ولتمرير مشروع القرار كانت موسكو بحاجة لموافقة تسعة على الأقلّ من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ 15، بشرط عدم استخدام أي عضو دائم حق الفيتو ضدّه.ولكن بنتيجة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تفشل في الأمم المتحدة في خفض المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تفشل في الأمم المتحدة في خفض المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).