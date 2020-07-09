الاصلاح الزراعي الانتقالي في السودان في ضوء برنامج الحزب الشيوعي السوداني المجاز من المؤتمر السادس للحزب . - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/07/09 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمتلك السودان ثروة زراعية كبيرة حيث تتوفر مقومات الزراعة من ارض خصبة ومياه وايدي عاملة وظروف مناخية مناسبة , الا ان السودان وبسبب سياسات الحكومات المتعاقبة الفاشلة وعدم توفر الرؤى الاستراتيجية وسوء التخطيط وتفشي الفساد بقي السودان متخلفا في زراعته ولم يتحول لأكبر اقتصاد زراعي في العالم , وظل الفلاحون يعيشون الفاقة والحرمان واصبحوا من الفقر فلاحي العالم بسبب ذلك .



وعلى الرغم من المساحات ال ......





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