هل كان الشعب الفلسطيني ضحية لأسطورة؟ - نبيل عودة

2020/07/09 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة *هآرتس: خروج بني إسرائيل والنبي موسى من مصر أسطورة هدفها سياسي*قالت مجموعة من الباحثين وعلماء الآثار اليهود إن هروب اليهود المستعبدين من مصر والذي يعتبر القصة الأساسية التي تشكل أساسا إيمان كل اليهود ويُطلب منهم نقلها من جيل إلى جيل، لم تحدث أبداً، بل إنها مجرد خرافة.وبحسب تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية يوم (5-8-2019)، فإن معظم الباحثين اتفقوا على أن سنوات الاستعباد الطويلة للشعب اليه ......





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