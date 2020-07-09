الخيكاني: إعادة “جميل الشمري” للوظيفة يمثل انقلابا على مطالب المتظاهرين

2020/07/09 | 09:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان إحالة جميل الشمري الذي يعتبره أهالي ذي قار جزار المحافظة وقاتل أبنائهم الى الامرة في وزارة الدفاع يمثل استخفافا بدماء أبنائهم، ورسالة واضحة بأن الحكومة انقلبت على مطالب المتظاهرين.وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “تحركات الحكومة وقراراتها لاتنسجم وتطلعات العراقيين، من حيث تحقيق المطالب واحالة المطلوبين للقضاء […]

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