المانيا تتهم أميركا “ضمنيا” بعرقلة عمل “سيمنز” لانهاء أزمة الكهرباء في العراق

2020/07/09 | 09:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهمت المانيا بشكل ضمني، بعرقلة عمل شركة “سيمنز” لانهاء ازمة الطاقة الكهربائية في العراق، مؤكدة أن الحكومة الأميركية لم تكن سعيدة بالمشاريع الضخمة التي ابرمتها الشركة في العراق.وقال السفير الألماني في بغداد اوله دييل في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “شركة سيمنز الألمانية وقعت مع الحكومة العراقية السابقة خارطة طريق ومذكرة تفاهم لمشاريع […]

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