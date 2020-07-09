2020/07/09 | 09:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، عن تسجيل حصيلة يومية قياسية للإصابات بفيروس كورونا، ليتجاوز إجمالي المصابين الـ275 ألف حالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المكسيك تسجل حصيلة يومية قياسية في إصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المكسيك تسجل حصيلة يومية قياسية في إصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).